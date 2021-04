Due nevicate tardive costituiscono un fatto storico. Eventi collegati al riscaldamento globale

Questa fredda primavera fatta di neve e gelo, ha fatto segnare dei nuovi record statistici specie nei paesi di pianura. Qui a soffrire maggiormente sono state la vigna e gli alberi da frutto.

Luca Sergio di MeteoLive Vco sottolinea i recenti avvenimenti: “La perdita di ghiaccio nell'Artico libera vapore acqueo dai mari che fa aumentare le precipitazioni nevose in Europa.



Freddo tardivo in Europa con annesse nevicate, hanno comportato danni importanti all'agricoltura sui frutteti e vigneti in fiore, non solo in Francia ma anche nella nostra provincia.



Questo è il risultato delle recenti ondate di freddo e neve che dal nord Europa si sono spinte fin nel Mediterraneo, nel mezzo ondate di calore anch'esso fuori stagione, caldo con due mesi di anticipo.



Il clima sempre più estremo condiziona la vita di tutti noi.



Secondo il recente studio “Arctic sea-ice loss fuels extreme European snowfall”, effettuato da un team di ricercatori finlandesi, norvegesi e statunitensi e pubblicato su Nature Geoscience, queste ondate di freddo e neve estreme sono direttamente causate dal riscaldamento globale, nello specifico la perdita di ghiaccio marino per fusione nel mare di Barents, l’evaporazione dei mari, liberi dalla copertura glaciale, alimentano le precipitazioni in Europa.

Paradossalmente il riscaldamento globale produrrà eventi sempre più estremi caratterizzati da freddo e neve nel prossimo futuro.



Questa primavera, nel Verbano Cusio Ossola, abbiamo registrato due nevicate tardive: la prima il 19 marzo sul Lago Maggiore a Belgirate intensa nevicata con qualche cm a terra; la seconda il 15 aprile a Gravellona Toce, anche in questo caso con un minimo deposito a terra.



A Gravellona Toce abbiamo avuto una grande escursione termica, il giorno precedente, 14 aprile, sole e ben 13.7°C il giorno seguente, 15 aprile, 0.8°C e neve.



La stessa situazione era già stata riscontrata nell’ultima nevicata tardiva avvenuta a Gravellona Toce, parliamo del 5 marzo 2016, anche in questo caso 13°C di escursione dall'oggi al domani”.