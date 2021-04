Caffoni e Grossi subito in testa al Valli

Subito nel segno dei favoriti. Il rally delle valli ossolane, edizione numero 57, parte con la firma del solito Caffoni. Insieme al fido Grossi, ha messo le cose in chiaro nella prima prova speciale, la Domobianca 365, con arrivo al Lusentino. Con la loro Skoda Fabia , Caffoni e Grossi hanno chiuso in 5’46””4. Alle loro spalle, staccati di 3” e 3 decimi, i rivali di sempre, Margaroli e Dresti. Sul terzo gradino del podio virtuale il primo equipaggi o svizzero, quello di Hotz e Ravasi, che hanno un distacco inferiore ai 7 secondi. Quindi, a chiudere la top five temporanea, Bruni-Esposito e Laurini-Albertuzzi. La prova è partita con qualche minuto di ritardo per l'incidente a inizio prova di Daniele Nicolini e Fabio Ciamparini. Domani le altre quattro speciali, con la Cannobina in discesa e la Crodo-Mozzio.