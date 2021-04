L’Avis domese dona un defibrillatore al nuovo campetto di Nosere

Sabato 24 aprile, l'Avis di Domodossola ha consegnato un defibrillatore al nuovo campo sportivo di regione Nosere. Il campo è stato realizzato recentemente da Giuseppe Carnovale su un’area demaniale. È sorto in una zona in stato di abbandono. Carnovale, che ha anche in gestione un bar, una tensostruttura e un altro campo da calcio nei pressi, ha avuto l’area in affitto per 19 anni dal demanio e ottenuto il permesso per realizzare le opere dal Comune. Accanto al campo in erba sintetica, c'è una nuova area parcheggio, un parco giochi sempre con erba sintetica e sarà realizzato un altro bar. Alla consegna era presente il presidente dell'Avis, Adolfo Allegranza, e la segretaria, Silvia Ofria.

Carnovale ha accolto con favore la donazione dell'Avis: "È questa la prima donazione che ho avuto. Il defibrillatore è una apparecchiaturta molto utile’’. Permetterà di svolgere le attività in sicurezza: un ulteriore presidio per rendere Domodossola cardioprotetta.

"Da settembre avremo anche una collaborazione più stretta con l'Anfass. – dice Carnovale - Il campo è pronto ad essere frequentato gratuitamente dai ragazzi delle scuole domesi mentre per le squadre che vogliono allenarsi ci sarà una tariffa da pagare".

Carnovale ha stipulato una convenzione con il Comune per l'uso sociale del nuovo campo che viene quindi messo a disposizione gratuitamente ai ragazzi delle scuole al mattino. Dal 26 aprile, con il decreto riaperture del ministero, il campo potrà essere utilizzato al pomeriggio anche da squadre dilettantistiche e amatoriali.