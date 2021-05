E' di Filippo Ganna la prima Maglia Rosa del Giro d'Italia 2021

E' sempre lui il re delle crono, Filippo Ganna conquista la prima maglia Rosa del Giro 2021. Come lo scorso anno in Sicilia, il forte atleta verbanese e Campione del Mondo conquista la prima crono di questa edizione. A Torino sul circuito della prima tappa inaugurale Filippo a chiuso in 8’47” davanti ad Affini con un distacco di 10”.

Una grande prova per il giovane della Ineos, che ha dimostrato grande testa e grandi gambe. Domani il Giro arriverà a Novara, mentre il 29 ci sarà la tappa a casa di Filippo, a Verbania, dove speriamo di poterlo vedere protagonista come lo scorso anno dove conquistò tre tappe indimenticabili.