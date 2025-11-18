Fidal Vco premia i campioni provinciali

Sabato 29 novembre alle 16.00 il Pala Cipir di Gravellona Toce ospita la festa di premiazione dei campioni provinciali Fidal (federazione italiana atletica leggera) Vco. L’evento rappresenta un momento di celebrazione per gli atleti e le società della provincia che si sono distinti nel corso dell’anno, rafforzando il legame tra sport, territorio e istituzioni. Durante il pomeriggio saranno consegnati i riconoscimenti ufficiali ai campioni provinciali delle diverse discipline per le categorie giovanili e senior e alle società.