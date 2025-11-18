Fidal Vco premia i campioni provinciali

Sabato 29 novembre alle 16.00 il Pala Cipir di Gravellona Toce ospita la festa di premiazione dei campioni provinciali Fidal (federazione italiana atletica leggera) Vco. L’evento rappresenta un momento di celebrazione per gli atleti e le società della provincia che si sono distinti nel corso dell’anno, rafforzando il legame tra sport, territorio e istituzioni. Durante il pomeriggio saranno consegnati i riconoscimenti ufficiali ai campioni provinciali delle diverse discipline per le categorie giovanili e senior e alle società.
In Breve
martedì 18 novembre
lunedì 17 novembre
domenica 16 novembre
sabato 15 novembre
Che tempo fa
Rubriche
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?