17 novembre 2025

Ossola Trail 2026: aperte le iscrizioni per un’edizione ricca di novità

Il 19 aprile tornerà la storica gara di Mergozzo con tre percorsi, una nuova 10 km e l’ingresso nel circuito UTMB Index. Serata divulgativa alla vigilia dell’evento

Con l’apertura delle iscrizioni inizia uﬃcialmente il percorso di avvicinamento all’edizione 2026 di Ossola Trail, in programma il prossimo 19 aprile, come sempre con partenza e arrivo a Mergozzo (VB), piccola perla incastonata sulle rive dell’omonimo lago. 

Tante le novità dell’edizione 2026 
Saranno tante le novità dell’evento organizzato da ASD Ossola Trail Events e che ormai è giunto alla 18^ edizione: la principale è che per la prima volta sarà inserita anche una 10 km, che andrà ad aggiungersi alle distanze che hanno decretato il successo della gara mergozzese e amplierà quindi le possibilità di partecipazione. 
La seconda novità è che Ossola Trail, con le sue distanze più lunghe, entra a far parte del Circuito UTMB Index e attribuirà punteggi utili per potersi poi iscrivere alle gare UTMB.  
Nelle intenzioni degli organizzatori Ossola Trail deve diventare sempre di più un evento dedicato al mondo del trail e della corsa in generale a 360°: ecco perché un’ulteriore novità sarà rappresentata dall’organizzazione di una serata divulgativa il sabato prima della gara, i cui temi e, soprattutto, ospiti, saranno resi noti in seguito. 

3 Percorsi per tutti i gusti 

Tornando alla gara, le distanze saranno quindi: Ossola Sky, 28 km e ben 1.900 m D+; Ossola Trail, 20 km e 1.300 m D+, e la già citata Ossola Speed da 10 km e 700 m D+. 
Tutti i percorsi di Ossola Trail saranno caratterizzati da panorami spettacolari, che spazieranno dal Lago di Mergozzo al Lago Maggiore e al Lago d’Orta. Si tratta di gare toste con grande varietà di terreno, ideali come prova per testare la propria condizione in vista dei grandi appuntamenti estivi per ricominciare a mettere km nelle gambe. 

Iscrizioni aperte dal 14 novembre 

Da venerdì 14 novembre sono aperte le iscrizioni all’edizione 2026 di Ossola Trail: come sempre, per assicurare le migliori condizioni di sicurezza possibili e per garantire servizi di alto livello le iscrizioni saranno a numero chiuso: conviene aﬀrettarsi! 
Tutte le informazioni sono sul sito dell’evento, www.ossolatrail.com, che è stato completamente rinnovato.  

