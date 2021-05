Il 'papà' del Crodino diventa cittadino onorario di Crodo

Maurizio Gozzelino, il ‘papà’ del Crodino, diventerà cittadino onorario di Crodo. Lo ha deciso il consiglio comunale del paese antigoriano, che ha dato il nome all’aperitivo biondo. Gozzolino, nel 1963, inventò la miscela di erbe aromatiche che poi, l'anno successivo, diede origine all'analcolico biondo.

Gozzelino, classe 1935, saluzzese, era stato dipendente delle Terme di Crodo SpA come responsabile del Reparto Sciroppi, con l’incarico di riformulare le bibite prodotte e creare nuove bevande ed aperitivi. Nel 2016 era stato premiato dal Centro Studi Piero Ginocchi con il Ginocchi d’Oro ‘’per avere con passione, tenacia e maestria dosato i giusti ingredienti che hanno dato origine all’aperitivo analcolico per eccellenza: il Crodino, grazie al quale la Terme di Crodo è diventata una grande industria portando indiscussi benefici per molte persone e aziende’’.

Ora, l’amministrazione guidata dal sindaco Ermanno Savoia ha deciso di dare la cittadinanza onoraria a Maurizio Gozzelino. La cerimonia avverrà appena l’emergenza Covid lo consentirà.

Un gesto significativo quello dell’amministrazione, proprio in un momento in cui Campari vorrebbe smantellare la produzione dal paese dove l’aperitivo è nato.