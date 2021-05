Riaperta al traffico la rinnovata piazza Matteotti FOTO E VIDEO

E' stata riaperta questa mattina, dopo circa cinque mesi di lavoro, Piazza Matteotti, dopo un vero e proprio restyling. Al simbolico taglio del nastro erano presenti il sindaco Lucio Pizzi, l'assessore Franco Falciola e il dirigente del settore lavori pubblici Dario Bergamaschi.

Una delle novità che più balza agli occhi è lo stemma delle città in pietra locale inserito proprio davanti alla stazione. L'intervento di riqualificazione è stato di oltre 500 mila euro, fondi stanziati grazie ad un progetto Interreg. Vicino allo stemma verranno posizionati degli stendardi che di volta in volta segnaleranno ai turisti le manifestazioni più importanti previste in città. Sul corso inoltre è stata sostituita la piantumazione.

“La piazza è stata completamente ridisegnata – ha spiegato il sindaco Lucio Pizzi- in modo da renderla più fruibile e per rendere la parte del corso Ferraris più bassa omogenea con la parte alta. E' stata creata un'isola pedonale sul lato destro simmetrica a quella sinistra”.

“I parcheggi sono stati spostati e accompagnati da un nuovo marciapiede senza barriere architettoniche, due di questi posti auto sono stati già predisposti per la posa delle colonnine di ricarica per le auto elettriche. Sono stati realizzati i sottoservizi con sistemi di irrigazione e la fibra. Anche la rotondina davanti all'ex ufficio postale è stata rivista nelle dimensioni per essere più funzionale e gradevole esteticamente. Lo stemma della città in pietra locale poi ci rende orgogliosi e sarà molto apprezzato dai molti turisti che presto torneranno a visitare la città”.

“E' un intervento importante – ha spiegato l'assessore Franco Falciola – che va a completare le altre opere che abbiamo, nel corso degli ultimi anni, effettuato come la riqualificazione di Corso Fratelli di Dio, piazza repubblica dell'Ossola e via Garibaldi, via Galletti. A breve inizieremo anche il cantiere di via Rosmini, un lavoro importante che vedrà la riqualificazione oltre che di via Rosmini, anche di via Mattarella fino ad arrivare ai piedi del Calvario”.