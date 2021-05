Il progetto Montagna Covid Free piace ai sindaci ossolani coinvolti

È dei giorni scorsi la notizia del progetto della Regione Piemonte ‘montagne Covid Free’. Un piano vaccinale che consenta ai comuni montani che vivono di turismo, che siano distanti più di venticinque minuti dal primo ospedale e con il minimo di struttura sanitaria sufficiente, di poter accogliere i turisti in tutta sicurezza.

Tra i ventitré comuni interessati nella nostra provincia Comuni c’è Macugnaga. Dice il sindaco Stefano Corsi: “Abbiamo già istituito il nostro punto vaccinale con tre postazioni, organizzato da noi e l’Asl, mettendo a disposizione la Kongresshaus: in una sola giornata abbiamo fatto centosedici vaccini e il 22 luglio avranno il richiamo. Credo che abbiamo superato il 50% della popolazione. Partiamo già con buoni numeri specialmente per la popolazione con più di settant’anni. Con la novità che abbiamo appreso nei giorni scorsi, se ci richiedessero la disponibilità dei locali, siamo disponibili. Siamo in attesa di sapere se nel caso fosse necessario scendere in massa per vaccinare le fasce di età più giovani oppure mettere di nuovo a disposizione la sala non sarebbe un problema”.

In Valle Vigezzo sono diversi i Comuni interessati, compreso Re che fu uno dei primi comuni italiani a 'cadere' in zona rossa al principio della terza ondata, contagio che poi si espanse a tutta la valle.

“Siamo stati i primi ad avere un punto vaccinale che anche sabato scorso è stato aperto, quindi siamo già molto avanti con la campagna vaccinale e siamo molto soddisfatti di come Regione ed Asl hanno voluto rispondere all’esigenza data dall’alto numero di contagi" il commento di Claudio Cottini di Santa Maria Maggiore. "Ora abbiamo un’opportunità ulteriore anche se ancora non sono chiaramente stabilite le priorità. Infatti alcuni luoghi sono rimasti fuori, però ho visto che la Regione ha precisato che la lista dei comuni individuati non è rigida. Le Asl potranno valutare, caso per caso, in base alle distanze dagli ospedali o alla presenza di frazioni molto difficili da raggiungere. La speranza è quella di poter avere la copertura vaccinale di tutta la valle, magari con il Johnson&Johnson che necessita una sola dose e di poterla effettuare entro fine giugno: noi saremo ben contenti” ha concluso Cottini.

Anche a Baceno è presente un centro vaccinale che potrebbe essere messo a disposizione per il progetto della Regione, ci spiega Andrea Vicini sindaco di Baceno: “Dal primo di maggio abbiamo un punto vaccinale al servizio dei comuni di Baceno, Crodo, Premia e Formazza, quindi aspettiamo che Asl invii le convocazioni agli utenti, in base all’elenco dei convocati e alle eventuali riserve come è successo sinora e presuppongo che anche in questo caso si proceda così. Credo che Montagne Covid Free sia una cosa importante. La montagna in questi mesi è stata in secondo piano rispetto ai grossi centri urbani, facendo scelte che magari calzavano alle grosse città. Noi in montagna ce le siamo ritrovate tout court nonostante ci fossero realtà diverse in termini di contagi, di scuola ecc. che ci avrebbero potuto consentire tranquillamente attività, non dico normale, ma ai limiti della normalità. Quando è uscita mi aveva fatto un po’ specie la notizia dell isole covid free perché mi sembrava una formula un po’ strana, con l’arrivo della proposta sulla montagna la trovo una cosa positiva. Spero solo non sia un fuoco di paglia, ribadisco il fatto che la montagna, nella storia recente, è stata paragonata ai grossi centri urbani e ha subito delle scelte che potevano essere meglio meditate e meglio gestite.”