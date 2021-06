In un alpeggio sopra Calasca Castiglione un uomo di 63 anni si è ferito all'addome mentre lavorava con una falce. L'uomo è stato soccorso ed elitrasportato all'Ospedale Maggiore di Novara in codice rosso. Il 118 comunica che le sue condizioni non sono tali da metterne in pericolo la vita.