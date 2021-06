Piedimulera ha un nuovo scuolabus

L’Amministrazione comunale di Piedimulera ha provveduto alla sostituzione dello Scuolabus.



Dice il sindaco Alessandro Lana: «Dopo diciannove anni il nostro scuolabus è andato in pensione ed è stato sostituito da un nuovo mezzo abbellito con i disegni applicati alle pareti, disegni realizzati dai bambini delle scuole elementari di Piedimulera.

Purtroppo non tutti i disegni erano tecnicamente riproducibili sullo Scuolabus e quindi con il consigliere Lorenzo Bellò abbiamo dovuto fare delle scelte, ma gli altri disegni verranno esposti prossimamente in Municipio perché sono tutti bellissimi».



Il nuovo mezzo di trasporto scolastico è costato 141.000 euro, di cui 40.000 finanziati a fondo perduto dalla Regione Piemonte. Per la restante quota il Comune ha contratto un mutuo quindicinale presso la Cassa Depositi e Prestiti.



Aggiunge il sindaco: «È un importante investimento, necessario e doveroso verso i nostri studenti e le future generazioni del nostro paese».