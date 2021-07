Effetto lockdown: è boom dei casinò online con soldi veri

Casinò online e sale da gioco terrestri hanno subito in diversa maniera le conseguenze della pandemia. I primi ne hanno beneficiato in termini di ricavi e popolarità, mentre le seconde sono state costrette a chiudere i battenti per effetto delle misure restrittive volte al contenimento dei contagi.

Covid e pandemia hanno stravolto tutte le nostre abitudini e i nostri passatempi. Le chiusure forzate delle attività unite alle misure di distanziamento sociale messe in atto al fine di contenere i contagi da coronavirus ci hanno costretto a cercare forme di divertimento alternative. Per scacciare la noia e continuare a provare emozioni, nei difficili mesi di lockdown ci siamo rivolti ai nostri computer, smartphone e dispositivi digitaerale.li in gen

E non è un caso che, in uno scenario come questo, si sia assistito a un vero e proprio boom del gioco d’azzardo online. I casinò virtuali sono diventati un luogo dove rifugiarsi per sconfiggere la solitudine e trovare opportunità di svago che facessero provare il brivido del rischio. Ne è la prova il significativo aumento del numero di gambler registrato proprio nei mesi in cui l’isolamento a cui siamo stati sottoposti è stato più duro.

I numeri del gioco d’azzardo online durante la pandemia

Come effetto del lockdown e delle chiusure delle sale da gioco terrestri, rispetto al periodo pre-pandemia l’azzardo online è cresciuto sei volte tanto. A dirlo è uno studio condotto da un gruppo di ricercatori dell’Università di Bristol, pubblicato su un’importante rivista di settore (il Journal of Gambling Studies).

Al giorno d’oggi, del resto, sono sempre più numerose le piattaforme di gaming che garantiscono forme di intrattenimento entusiasmanti al pari di quelle vissute nelle case da gioco land based. Come si legge su imiglioricasinoonline.net, c’è una vasta offerta di casinò con soldi veri dove è possibile giocare in maniera sicura e che arrivano ad accumulare anche jackpot da capogiro.

La crisi delle sale da gioco terrestri

La logica conseguenza della crescita di popolarità e diffusione del gioco a distanza è la crisi di quello su base fisica. Con le sale da gioco costrette a chiudere per gran parte dell’anno, si stima che nel 2020 l’industria del gioco d’azzardo tradizionale abbia registrato un calo del 25%.

Gli esiti della pandemia si sono fatte sentire particolarmente sui ricavi e sulla spesa, con i numeri che si sono mostrati particolarmente a favore del mercato online. Come effetto delle restrizioni applicate al settore retail, il comparto del gioco d’azzardo virtuale nel 2020 ha dichiarato un aumento del 39% della spesa (pari a 2,5 miliardi di euro) in confronto a quella del 2019.

Ma le perdite di ricavi attribuite al gioco fisico hanno un risvolto negativo anche sulle casse dello stato. Lo scorso anno, l’erario ha infatti dovuto rinunciare a un gettito di circa 4 miliardi di euro proveniente dai casinò e dalle sale giochi.

Aumento delle truffe e del gioco illegale

Se da un lato osserviamo il boom del gioco d’azzardo online – per buona parte dovuto alle dirette conseguenze della pandemia – dall’altro assistiamo anche alla crescita di un fenomeno preoccupante. Si tratta dell’aumento del gioco illegale, con la comparsa di numerosi siti clandestini illegali sostenuta dalle mafie e dalla criminalità organizzata.

Per evitare di incappare in truffe e raggiri perpetrati da fornitori poco affidabili, è fondamentale giocare esclusivamente su piattaforme legali in possesso di regolare licenza ADM. Il permesso è infatti rilasciato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’ente statale super partes responsabile di controllare e supervisionare il corretto svolgimento dei giochi d’azzardo.

Nel nostro Paese, secondo quanto reso noto dalla procura antimafia che collabora con l’ADM e le forze dell’ordine italiane, la criminalità organizzata gestisce un giro d’affari di 20 miliardi di euro collegato soltanto al gioco illegale. Ed è proprio la diffusione capillare del gioco a distanza che ha fatto impennare i ricavi delle attività riconducibili alle mafie che ancora imperversano tra i confini della nostra penisola.

Gioco d’azzardo e ludopatia

Altro aspetto strettamente legato al successo del gaming online è quello legato alla diffusione della ludopatia. La dipendenza dal gioco interessa oltre 1 milione di italiani, assumendo i connotati di un problema sociale decisamente non trascurabile.

Per contrastare la crescita del numero di giocatori problematici, i casinò online sono tenuti a informare i propri utenti in merito ai rischi connessi al gambling, educandoli a giocare in modo responsabile e unicamente come sola forma di intrattenimento. Proibire il gioco d’azzardo non sarebbe la migliore soluzione (il divieto non farebbe altro che aumentare ancora di più il gioco illegale). Istruire i giocatori, invece, è un passaggio di importanza cruciale.

Conclusioni

Pandemia e chiusure forzate hanno favorito la crescita e la diffusione del gioco online e dei casinò con soldi veri. A queste, si è però affiancato un aumento del numero di piattaforme illegali gestite da mafia e criminalità organizzata, su cui le autorità italiane sono impegnate a vigilare senza sosta.