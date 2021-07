Più viaggi e meno carichi, comincia l’avventura del Luna Park

Anche quest'anno non poteva mancare il parco divertimenti in pineta, a Santa Maria Maggiore.

Lo storico Luna Park è riuscito ad arrivare in Valle Vigezzo malgrado le difficoltà dovute ai lavori del viadotto di Gagnone.

“Dopo tanto lavoro per poter alleggerire i mezzi, siamo riusciti alla fine a transitare - spiega Douglas Sortino, la cui famiglia da oltre 50 anni porta il divertimento nell’estate di Santa Maria Maggiore -. Oltre ai tradizionali divertimenti abbiamo portato anche l'attrazione che va di moda in questo periodo il Booster di trenta metri oltre a fare vivere un’emozione adrenalinica con le sue evoluzioni in modo di mostrare a chi lo prova un panorama della valle da un punto di vista eccezionale”.

Il Luna Park apre tutti i giorni con le sue luci e la sua musica fino alla fine di agosto.