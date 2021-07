Ridotti i mutui, ridimensionato il 'pericolo' Latteria Alpina

Soluzione trovata per la vicenda dell’ex Latteria Alpina di Murata. Una vicenda molto complessa, trattata nell’ultimo consiglio comunale a Villadossola.

‘’Dovevamo mettere in sicurezza il Comune’’ ha esordito il vicesindaco Maurizio Romeggio che ha riassunto la storia della latteria alla quale, nel 1974, il Comune aveva concesso il diritto di superficie dell’area di via Rovaccio, alle spalle della ferrovia, nel quartiere Nord. Romeggio ha ripercorso la storia che aveva visto la Latteria contrarre degli alti mutui ‘’sui quali il Comune si era fatto garante, ma sui quali si era esposto notevolmente’’.

Tutto si è complicato quando la Latteria era stata messa in liquidazione coatta nel 1993 perché, si legge sulla Gazzetta Ufficiale di allora, '‘l’ente Latteria Sociale non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti’’. La produzione si era fermata nell’aprile 1992, quando concorrenza e costi di produzione avevano messo in ginocchio quella cooperativa che era stata la prima a produrre latte pastorizzato nell’allora Alto Novarese Quando il Comune ha riaperto la pratica sugli usi civici ha individuato anche quell’area come tale e questo, dice l’assessore, ‘’ha permesso di azzerare la situazione sino ad arrivare ad una revisione della perizia che ha consentito di passare da 200 mila a 40 mila euro sui mutui, cifra che la banca ha accettato’’.

Ora, scongiurato il pericolo di dover risarcire somme elevate, l’amministrazione vuole tornare in possesso dei beni per poi decidere se cedere l’area o utilizzarla a uso pubblico.