Code a Gagnone, Zanoletti: “Problema al semaforo risolto, si era danneggiata una scheda”

Non si sono fatte attendere le risposte alla missiva del sindaco di Druogno, inviata ad Anas e Prefettura. "E' stato riscontrato un problema ad una scheda del semaforo che si è guastata probabilmente in seguito al temporale e, in pratica, invece che funzionare in modo "intelligente", rispettava i tempi classici previsti, con la conseguente formazione domenica pomeriggio di una coda chilometrica. La buona notizia - fa sapere Marco Zanoletti - è che ho avuto assicurazioni dalla ditta che garantiranno il transito coi movieri alla domenica dalle 14 alle 19. Non dovremmo pertanto avere più a che fare con i disagi di ieri. Inoltre stanno lavorando per una soluzione atta a potenziare il cantiere per poter tornare alla normalità il prima possibile". Al momento, come si ricorda, Anas ha previsto il transito a senso unico alternato sul viadotto fino al 31 luglio."