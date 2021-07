Lunedi mattina a Gallarate l'ultimo saluto a Lorenzo Scandroglio

Si terranno lunedì mattina, alle 10, nella basilica di Gallarate, i funerali di Lorenzo Scandroglio. Dopo le esequie la salma proseguirà per la cremazione. La scomparsa di Lorenzo ha lasciato un solco profondo di tristezza in tutta l'Ossola, terra a cui il cinquantaduenne era molto legato, al punto da decidere qualche anno fa di andarci a vivere. Lavorava come rifugista al "Città di Arona" all'alpe Veglia. Lorenzo lascia la compagna Cecilia Cova, nota guida alpina ossolana, la mamma Elisabetta, il papà Giovanni e le sorelle Paola ed Elena.