Organizzazione perfetta a Briasca per Musica in quota

Accoglienza perfetta domenica scorsa all’alpe Briasca, a 905 metri di altitudine, alle spalle di Trontano. Le associazioni che ruotano attorno alla macchina comunale hanno allestito un ottimo punto di ristoro all’alpe che ospitava una della tappe di Musica in quota. Tutte le associazioni del paese hanno lavorato per garantire l’accoglienza, installando tende e cucina per mettere a suo agio chi è salito all’alpe per assistere al concerto. Fornendo centinaia di piatti di polenta. Presente all’alpe anche il sindaco Renzo Viscardi.