Ospedale nuovo, stasera l'incontro dei sindaci, ma in chat qualcuno li invita a non partecipare

“Domani sera non partecipiamo a riunioni strumentali solo a fini elettorali”. E' il messaggio ricevuto da alcuni sindaci ossolani lunedì. Un 'diktat' per cercare di boicottare l'incontro istituzionale organizzato questa sera in Cappella Mellerio dal sindaco domese Lucio Pizzi. Una serata nella quale, dopo le tante dichiarazioni e notizie confuse e contraddittorie uscite negli ultimi tempi circa il futuro ospedale domese, il primo cittadino vuole fare il punto con i suoi colleghi. “Regione Piemonte deve lavorare in silenzio e risolvere 30 anni di problemi della sanità del Verbano Cusio Ossola. Non facciamoci strumentalizzare” continua il messaggio circolato sulle chat nel pomeriggio di lunedì inviato dai vertici della Lega. Al momento non ci sono certezze su quanti parteciperanno stasera all'incontro a Domodossola. Difficile pensare a defezioni dopo l'unità di intenti dimostrata dalla quasi totalità dei primi cittadini due anni fa in aula consigliare a Domodossola.

Certo l'argomento è molto delicato, soprattutto alla luce delle dichiarazioni della scorsa settimana arrivate attraverso un video postato dal capo gruppo leghista Alberto Preioni. L'ex sindaco di Borgomezzavalle, oggi numero uno della Lega in consiglio regionale, aveva spiegato come l'ospedale tra Domo e Villa appare oggi non più l'unica ipotesi, ma solo una delle due sul tavolo della Regione.

Più semplice, secondo Preioni, la realizzazione di un ospedale nuovo nell'area del San Biagio, che però potrebbe rivelarsi in realtà un semplice ampliamento con tutti i suoi limiti

“Non vogliamo nemmeno lontanamente pensare che dopo le dichiarazioni di Cirio, Icardi e Preioni di due anni fa al Tecnoparco, da un ospedale nuovo e moderno si possa arrivare ad una costruzione così ridotta di fianco all'esistente” il dubbio espresso dal dottor Davide Bonacci di Insieme per un Dono.

Resta comunque da capire chi tra i sindaci stasera non si presenterà per un argomento tanto delicato e tanto atteso da tutti gli ossolani.

L'unica certezza è che il sindaco Pizzi, come dimostrato nelle ultime settimane, farà l'impossibile affinchè il territorio non perda un'occasione storica.