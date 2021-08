Trontano conferirà la cittadinanza onoraria al dottor Audo

Il 25 settembre a Trontano sarà grande festa: verrà conferita al cardiochirurgo, direttore della Cardiochirurgia dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria, Andrea Audo la cittadinanza onoraria. Trontano è il paese dei genitori di Audo e qui lui trascorse l'infanzia, per poi andare altrove a studiare e svolgere il suo lavoro, o per meglio dire la sua missione. Audo ebbe ancora la residenza a Trontano dal 2009 al 2019, prima di trasferirsi ad Alessandria dove tuttora vive. Il medico è sempre rimasto legato a Trontano dove vive parte della sua famiglia e spesso ossolani e trontanesi, quando hanno problemi di salute legati al cuore, si rivolgono a lui ricevendo sempre grande disponibilità, unita ad una grande umanità e professionalità. Molte vite sono state salvate sul filo del rasoio grazie alla sua competenza. Audo conosce bene anche le montagne di Cosasca e di Trontano, essendo amante della ricerca dei funghi, passione che gli è stata tramandata dal nonno.

Andrea Audo, 50 anni, è specialista in cardiochirurgia. Il reparto che dirige ad Alessandria si occupa principalmente di chirurgia riparativa o sostitutiva delle valvole cardiache, di chirurgia delle coronaropatie con rivascolarizzazione in Circolazione extracorporea e a cuore battente, di Terapia Laser neoangiogenetica delle coronaropatie non rivascolarizzabili, di Terapia chirurgica delle aritmie cardiache. Aree di eccellenza sono la chirurgia riparativa della valvola mitralica ed aortica; rivascolarizzazione miocardica con cellule staminali e neoangiogenesi; trattamento della patologia aneurismatica dell’aorta toracica; trattamento chirurgico della fibrillazione atriale isolata ed associata ad altre patologie.

La giunta e il consiglio comunale hanno approvato le delibere per l’attribuzione della cittadinanza onoraria al medico con le seguenti motivazioni: “Riconosciuto a livello nazionale si è speso a livello umano e professionale nei confronti della popolazione”. Per organizzare la cerimonia d'investitura della cittadinanza onoraria è stata costituita una commissione composta dai consiglieri: Valerio Pelganta, Simona Fornara, Sergio Marchetti, Filippo Cortella con la collaborazione di tutte le associazioni trontanesi.