Giovedì 12 a Bannio l’incontro dell’Amicizia al Colle d’Egua

È stato programmato per giovedì 12 agosto l’annuale incontro al Colle d’Egua (2239 m), fra le comunità delle valli Anzasca, Mastallone, Sermenza e Valsesia.

L’incontro è stato promosso dal Gruppo Escursionisti Val Baranca in collaborazione con il Gruppo Alpini di Bannio Anzino e diverse Associazioni valsesiane.



Il programma prevede alle ore 11.00, don Fabrizio Cammelli arciprete di Bannio, celebrerà la S. Messa dinanzi alla "Croce dei Pastori" eretta nel 1982 a ricordo di tutti i pastori, anzaschini e valsesiani. Alle ore 12.00 seguirà il conviviale pranzo al sacco.



Il primo incontro sui monti che uniscono la valle Anzasca e la Valsesia risale all’agosto del 1977 quando la Sezione CAI Macugnaga, in collaborazione con gli amici valsesiani del CAI Varallo e della sottosezione di Scopello, organizzarono l’ “Incontro dell’amicizia” in vetta al Pizzo Moriana (2631 m). L’anno seguente l’incontro è stato al Colle Baranca, con il coinvolgimento del Gruppo Escursionisti Val Baranca.



Ricordiamo che la “Croce dei Pastori” è stata eretta nel 1982, come simbolo di unità tra le valli Mastallone, Sermenza e Anzasca, a ricordo di tutti i pastori che han trascorso la vita su queste montagne.



Per raggiungere il Colle d’Egua sarà attivo anche un servizio d’elicottero sia da Bannio sia da Carcoforo. Info: 333 366 93 97 oppure 347 872 39 24. In caso di cattivo tempo l’incontro sarà posticipato a giovedì 19 agosto.