Luglio è stato uno dei mesi più piovosi degli ultimi 65 anni

"Il mese di luglio 2021 è stato caratterizzato da precipitazioni abbondanti nel nord della regione con ripetuti episodi temporaleschi di forte intensità; nel sud della regione invece le piogge sono state meno abbondanti in particolare a sud del Po dove si sono registrati valori inferiori alla media".

Lo si evince da uno studio di Arpa Piemonte. "A livello climatico sulla nostra regione - si legge nel documento - la caratteristica principale di questo mese di luglio è stata quella non aver mai osservato una espansione dell’anticiclone africano duratura e consistente, a differenza di quanto accade solitamente nei periodi estivi. In questa configurazione barica generale, “la porta dell’Atlantico” da cui passano la maggior parte dei sistemi perturbati umidi che raggiungono il nord Italia, è rimasta spesso aperta. Il risultato complessivo è stato un mese con temperature assolutamente nella norma rispetto al clima 1990-2020 e precipitazioni frequenti ed abbondanti nelle aree settentrionali della regione, ma più rare e scarse a sud del Piemonte, proprio a causa dell’alta pressione che è rimasta confinata per quasi tutto il mese alle latitudini più basse. Questa situazione peculiare della circolazione atmosferica a grande scala ha prodotto complessivamente uno dei mesi di luglio più piovosi degli ultimi 65 anni, comparabile con quello del 2002 anche se non così piovoso come quello del 2014 che detiene il record di precipitazioni cadute in questi anni. Complessivamente sull'intero bacino del Po chiuso alla confluenza col Ticino sono caduti in media circa 130 mm di pioggia".