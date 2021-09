Coro della Brigata Alpina Tridentina in concerto alla Piana

Ai 1700 metri della Piana di Vigezzo torna la musica del Coro della Brigata Alpina Tridentina con un concerto al tramonto in programma sabato 4 settembre. L'esecuzione prenderà il via alle 18 ma sarà preceduta da un'intera giornata di canti in quota. “Cori al tramonto”, così il titolo dell'evento, ha una finalità benefica per il “Progetto Bocia”: 9 associazioni a sostegno dei piccoli più bisognosi. La Piana

sostiene il progetto donando 5 euro per ogni biglietto venduto.