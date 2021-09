Calcio, l'Ornavassese parte in casa del favorito Feriolo

E’ già un test probante per l’Ornavassese. La prima di Campionato offre in Prima Categoria un Feriolo-Ornavassese invitante. I neri di Fusè in casa della favorita del girone. Un rodaggio d tutto rispetto per l’Ornavassese che riparte col tecnico di Villadossola, al quale è orami legata da diversi anni.

Giocano in trasferta anche Varzese e Crevolese. I granata in terra sesiana, dove affrontano il Carpignano. La Crevolese invece a Novara, in casa Sanmartinese. In panchina le ossolane hanno confermato Gianni Lipari e Roberto Chiaravallotti.

A Pieve Vergonte di fronte Fomarco-Momo. I biacoverdi, legati ancora a Tiziano Piccini, rivedono nel ruolo di direttore sportivo Mauro Pirazzi.

Infine la Virtus Villa che gioca a Cannobio; è rimasta nella mani dell’esperto Daniele Massoni, ma soprattutto si affida al sempre verde Matteo Primatesta, abbonato da anni al gol facile.