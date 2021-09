Questa sera in collegiata il Vescovo di Novara presenta la lettera pastorale

Il vescovo di Novara Monsignor Franco Giulio Brambilla presenterà questa sera alle 21 nella chiesa Collegiata la nuova lettera pastorale “I semi del tempo. La parola di Dio nel cuore degli uomini”.

Il vescovo usa un gioco di parole per portare i fedeli a riflettere sul fatto che più che segni da leggere abbiamo bisogno di semi da piantare. “Quando si solleverà la coltre di ansia e di paura, di rassegnazione e di rabbia - si legge nella lettera - saremo come il contadino che, sul finire dell’inverno, apre lo scrigno che contiene i semi gelosamente custoditi per la semina di primavera”.

Secondo il vescovo in questo momento storico segnato dalla pandemia, più urgente ed essenziale della lettura dei segni dei tempi, diviene la capacità di piantare semi di futuro, di speranza, di rinascita.