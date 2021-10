Arriva l'autunno con freddo e neve, localmente fino nei paesi di montagna

Luca Sergio di MeteoLive Vco segnala: Arriva il vero autunno con neve e freddo sulle Alpi e le prime temperature sotto i 10°C in pianura.

Lento e graduale abbassamento delle temperature da qui alla prima decade di ottobre.



Presto con i colori autunnali arriverà il foliage.



La situazione : in arrivo un nuovo Pattern sullo scacchiere meteo europeo e l’Italia non ne resterà fuori.



Stiamo definitivamente e realmente entrando nell’autunno.



Questo periodo sarà scandito da tre cruciali fasi, tre discese di aria più fredda nord atlantica che gradualmente faranno scendere la colonnina di mercurio anche di 10°C entro i primi di ottobre.



L’anomalia delle temperature a circa 1500 m passerà dagli attuali +6°C oltre la media ai possibili 2-3°C sotto la media. Sostanzialmente passeremo dai +16° ai +7-8°C.



L'abbassamento delle temperature comporterà, con l'arrivo delle perturbazioni, la caduta della prima neve sulle Alpi fin verso i 1500 metri e le prime temperature sotto i 10°C sui laghi e in Ossola.



La prima decade di ottobre porterà non solo più freddo ma anche delle precipitazioni.



Dopo la prima avvisaglia appena conclusa, per domenica 3 ottobre una nuova perturbazione porterà neve sulle Alpi, localmente fin verso i 1300 metri.