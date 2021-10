Il maltempo ferma la tradizionale castagnata di Villette

Le avverse condizioni meteo, con le annunciate piogge, hanno obbligato la Pro loco a rivedere sabato mattina il programma della tradizionale castagnata, inizialmente in programma per domenica 31 ottobre, dalle 15, nell’area attrezzata presso le scuole elementari. “Purtroppo il maltempo ci obbliga a malincuore a dover rinviare a data da destinarsi la nostra consueta iniziativa del weekend dei Santi” spiegano dalla Pro loco. Annualmente la castagnata di Villette richiama molta gente che ha voglia di trascorrere un pomeriggio in allegria, accompagnato da castagne e vin brulé. La Pro loco ha però deciso, come si diceva a causa delle avverse condizioni meteo, di rinviare quest’anno l’appuntamento e sta valutando la possibilità di una nuova data, per le prossime settimane.