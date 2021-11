Promozione, la Juventus Domo cerca la prima vittoria al 'Curotti'

Tornano in campo la ossolane per la 9° di andata. La Juventus Domo, fresca della seconda vittoria della gestione Gervasoni, aspetta il Bianzè, che a dispetto della scorsa stagione ha una classifica di tutto rispetto avendo 14 punti dopo otto turni. In casa granata però non è più possibile rimandare l’appuntamento con la prima vittoria al ‘Curotti’. Ad oggi la classifica anemica dei granata (9 punti) poggia proprio sull’incapacità di fare punti in casa. Su 4 partite la squadra ha raccolto tre sconfitte (Cossato, Piedimulera e Arona) e un solo pari (Santhià). E’ ora di cancellare lo 0 nel tabellino delle vittorie interne.

Un altro zero da cancellare è quello delle vittorie del Vogogna. I bianco verdi sono soli soletti sul fondo a zero punti. Otto partite perse su 8 e troppi gol presi (27). Una media di 3,3 a partita. Per la truppa di Castelnuovo urgono punti e l’arrivo del Dormelletto (battuto domenica dalla Juve Domo) può essere una occasione.

Trasferta in quel di Cossato per il Piedimulera, tornato a vincere domenica. I gialloblù ci hanno abituati ad un inizio altalenante, anche se la squadra è delle ossolane quella che ha fatto più punti (12). Di questi punti solo 3 sono arrivati fuori casa, nel derby contro la Juventus Domo. Il Città di Cossato è imbattuto in casa, dove ha collezionato una vittorie (Vogogna) e due pari (Sparta e Sizzano).