Ancora bloccati i treni fra Ginevra e Losanna

Tre squadre di 20 operai si alternano h24 per ripristinare la linea ferroviaria tra Ginevra e Losanna. Il lavoro si presenta assai più complesso del previsto. Per venerdì mattina i treni passeggeri torneranno a circolare ma a velocità estremamente ridotta e limitatamente a quattro treni all'ora e per direzione. Gli Eurocity e gli Intercity non circoleranno per ancora parecchi giorni.

Le Ferrovie Federali Svizzere stimano che questa limitazione potrà durare fino a martedì 16 novembre.



L’intero tratto della linea che ha ceduto dovrà essere stabilizzato al meglio. Sono già stati utilizzati oltre 25 metri cubi di calcestruzzo ed installati dei micropali atti a consolidare la massicciata.



Tra le stazioni di Morges e Allaman continuerà il servizio di bus sostitutivi anche se in numero più limitato.



Le FFS invitano gli utenti della zona interessata a non mettersi in viaggio.