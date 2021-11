Hai mai sentito parlare di aziende che si occupano di offrire servizi di sgomberi economici?

Si tratta di ditte specializzate che hanno la possibilità di organizzare uno sgombero integrale di locali, stanze, interi edifici anche di grosse proporzioni. Molto spesso i clienti richiedono lo sgombero di cantine o garage, perché sono proprio quegli ambienti che le persone destinano all’accumulo di oggetti. Spesso si tratta di veri e propri ripostigli, dovrei cose entrano e non escono mai, proprio perché finiscono per diventare una “piccola discarica“ casalinga. E questa connotazione si è radicata soprattutto quando nel nostro paese le leggi sulla raccolta differenziata si sono fatte più stringenti.

Una volta era abitudine delle persone accatastare oggetti vicino ai cassonetti, ma oggi nella maggior parte delle città italiane i cassonetti non esistono più. E, soprattutto, non è possibile lasciare l’oggetti, soprattutto di grandi dimensioni, in mezzo alla strada. A questo scopo sono andate le isole ecologiche però per poter usufruire di un’isola ecologica bisogna sapere come fare, conoscere la metodologia e spesso non è vicino a casa proprio e richiede tempo fare avanti indietro e via dicendo.

Diventa molto più facile, quindi, per una persona che magari ha un paio di sedie che si sono rotte, infilarle in garage la dove trova uno spazio libero e posticipare il momento in cui se ne occuperà.

Ma, praticamente per tutti, questo momento non arriva mai. Così si finisce per avere un garage o una cantina piena stipata di cose che non ci servono, che non ci ricordiamo, di cui facciamo a meno.

Se la tua cantina la utilizzi esclusivamente per riempirla di cose che non rivestono un reale senso all’interno della tua vita, stai occupando uno spazio interessante in maniera poco produttiva: lascia di svuotare la cantina da una ditta di sgomberi.

Potresti poi adibirla a luogo dove portare a termine i tuoi hobby, farci cose più costruttive o semplicemente affittarla o venderla ricavandoci persino del denaro. Certo è che continuare a procrastinare la resa dei conti con gli oggetti contenuti della cantina fa sì che la situazione non cambi mai. Può capitare che alcune persone tentano di confrontarsi con ciò che vi troveranno dentro. Succede soprattutto quando questa cantina la si possiede da decine di anni e, a parte appoggiarci cose, non si approfondisce il suo contenuto. Inconsciamente si può temere di trovare dei ricordi che vadano a smuoverci l’emotività, magari non abbiamo voglia di sperimentare un tuffo nel passato.

Anche per questo motivo lasciare l’incombenza a dei professionisti che semplicemente svolgeranno l’operazione di sgombero con professionalità e calma, potrebbe essere la scelta migliore.

Considera che tutto quello che è contenuto all’interno della cantina (o all’interno dei locali da sgomberare) verrà smistato per tipologia di materiale proprio per garantire di smaltire ogni singolo oggetto correttamente.

Di solito le ditte di sgomberi hanno delle conoscenze dei contatti diretti costanti con ditte che si occupano dei rifiuti e del loro riciclo. Perciò questo è un aspetto del loro lavoro molto più semplice, anche se per una persona esterna potrebbe sembrare la parte più complicata.