In Piemonte 1,5 milioni di persone ha completato il ciclo vaccinale

In Piemonte sono in tutto 1,5 milioni le persone che hanno completato il ciclo vaccinale nelle categorie attualmente autorizzate (immunodepressi, altamente fragili, ospiti e operatori RSA, personale sanitario e over 60).

Di questi 780.000 circa hanno già maturato il periodo necessario per la somministrazione della terza dose e tra loro quasi 430.000 l’hanno già ricevuta. Alla platea autorizzata per la dose addizionale da lunedì 22 novembre si aggiungerà anche la categoria 40-59 anni: in Piemonte sono oltre 1 milione le persone che hanno completato il ciclo vaccinale in questa fascia d’età.