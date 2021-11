Il Vogogna ci prova gusto: seconda vittoria di fila

Piace vincere al Vogogna. Ci trova gusto la squadra di Castelnuovo. Che mette in cascina 6 punti in due partite. Battendo il Bulè Bellinzago con lo stesso risultato con cui ha sconfitto la Juventus Domo. La doppietta di Ingignoli dà tono alla classifica anemica dei bianco verdi e dà fiato alla speranza di entrare nel gruppo play out per guadagnarsi la salvezza. Si tratta di sei punti importanti, perché colti con due squadre blasonate. Ma forse la sfortuna ha guardato finalmente altrove, nonostante Castelnuovo stia ancora facendo i conti con l’infermeria e le assenze visto che domenica aveva a disposizione solo 12 giocatori. IKn attesa di tempi migliori intanto fa punti.

Così come ritrova la marcia giusta la Juventus Domo per ora affidata a Giampiero Zani. Il gol di Pesce )(alla quarta rete) permette ai granata di mettere fieno in cascina dopo lo stop di Vogogna.

Il Piedimulera porta via un punto da Valduggia (si è giocato sul campo di santa Cristinetta) . Ma lo 0 a 0 è amaro per un episodio al 90’, quando ci starebbe un chiaro rigore pro gialloblù per un fallo netto su Gallini.