Come scegliere l’abito da sposa a Milano in base ai diversi stili

C’è chi fin da piccola sa già perfettamente quale sarà il modello perfetto per le proprie nozze e chi non riesce proprio a chiarirsi le idee, nemmeno dopo tanti appuntamenti. In ogni caso, prima di iniziare la ricerca dell’abito da sposa a Milano è importante orientarsi tra tutte le tipologie a disposizione.

Sposae, che da anni veste i sogni di tante future spose nel suo atelier alle porte della città, consiglia da sempre a tutte le sue clienti di tenere la mente ben aperta. Il colpo di fulmine, si sa, potrebbe accadere quando meno te lo aspetti, persino per chi crede di avere già deciso.

Abbiamo messo insieme una guida definitiva su tutti gli stili da conoscere per poter affrontare l’acquisto dell’abito da sposa a Milano con grande sicurezza. Una volta trovata la vostra silhouette preferita, almeno sulla carta, non dimenticate di lasciare spazio ai consigli dello staff e a possibili sorprese: può darsi che il modello a principessa sia quello che vi attira di più, ma forse non avete ancora provato una sirena…

Abito da sposa con linea ad A

Tra gli stili più amati, è perfetto per chi desidera un look fiabesco e moderno allo stesso tempo. Chiamato anche a trapezio, è più aderente sul busto e poi si allarga dolcemente per creare una forma ad “A”, da cui prende il nome. Per chi sta cercando l’abito da sposa a Milano, questa silhouette è un classico: mantiene tutta la tradizione del look nuziale, ma senza grandi eccessi.

Abito da sposa principesco

Chi ha sempre sognato la fiaba, senza se e senza ma, non potrà che cedere al desiderio di sentirsi principessa almeno per una volta nella vita. Gli abiti principeschi solitamente hanno un corpetto aderente che si apre in vita oppure all’inizio dei fianchi, allargandosi nettamente per far sentire ogni donna proprio come Cenerentola al ballo reale. Non c’è limite agli strati di tulle: il trucco è trovare un buon compromesso che sia semplice da gestire durante la festa. In ogni caso, se proprio si desidera “esagerare”, è possibile scegliere un secondo abito da sposa a Milano, magari corto.

Abito da sposa a impero

Gli abiti da sposa con vita impero sono perfetti per chi ama un outfit nuziale più semplice e confortevole. Questa silhouette da sposa è aderente fino a sotto il seno, per poi scendere fluttuante fino ai piedi. È leggero e indicato per chi sta organizzando un matrimonio in stile bohémien o vintage. La vita più alta allunga visivamente il corpo, motivo per cui la linea a impero è molto apprezzata dalle spose più minute. Poiché non sottolinea la vita, è anche consigliata a chi sta cercando un abito da sposa a Milano per donne in dolce attesa.

Abito da sposa a sirena

Ideale per chi desidera un look all’insegna del glamour, l’abito da sposa a sirena è diventato sempre più popolare negli ultimi anni. Questo design abbraccia il busto, la vita e i fianchi, e poi si allarga leggermente a partire dalle ginocchia, regalando proprio una linea a sirena. A seconda delle proporzioni delle cuciture, la silhouette a sirena può offrire un buon equilibrio per la sposa che desidera qualcosa di sexy, ma anche regale.

Abito da sposa scivolato

A metà strada tra l’abito con linea ad A e la sirena, questo modello risulta fluido lungo il corpo: lo accompagna, ma senza risultare aderente. Per un effetto scintillante, è possibile optare per una versione impreziosita con applicazioni preziose sul corpino o ad altezza vita. Con o senza maniche, è sempre una scelta raffinata per chi cerca un abito da sposa a Milano.

Abito da sposa midi o corto

Per chi sta cercando un abito da sposa a Milano, ma non vuole il solito modello lungo, la perfetta alternativa chic è il vestito midi, solitamente lungo fino a metà polpaccio. Elegante e aggraziato, ha un delicato fascino retrò e permette di valorizzare un paio di scarpe da sposa particolari. Se invece l’abito è sopra il ginocchio, viene considerato corto: fresco e divertente, solitamente viene scelto come secondo look per la festa.

Non riuscite a decidervi? Con i consigli giusti, come quelli dello staff di Sposae, trovare l’abito da sposa a Milano sarà rilassante e piacevole. Preparatevi a innamorarvi!