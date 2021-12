Sabato riapre il centro vaccinale di Santa Maria Maggiore

Nella giornata di sabato 11 dicembre, presso la sede dell’ex Distretto Socio-Sanitario di Santa Maria Maggiore, verrà riattivato il punto vaccinale per la somministrazione della terza dose.

Il Direttore Generale di Asl Vco dott.ssa Chiara Serpieri ed il Dott. Edoardo Quaranta hanno quindi accolto la richiesta che è stata loro sottoposta dal Sindaco Claudio Cottini, che a nome dell'amministrazione del Comune di Santa Maria Maggiore ringrazia per l'attenzione rivolta alla comunità vigezzina.

Per consentire lo svolgimento rapido di questa nuova fase di somministrazione del vaccino,che proseguirà nei successivi fine settimana di dicembre secondo un calendario che verrà comunicato, è stata fondamentale la disponibilità della Dott.ssa Claudia Filippinetti, del Dott. Marco Mhammed e del Dott. Raffaele Riccio, farmacista in Santa Maria Maggiore, che in seguito saranno affiancati da altri colleghi.

Si sono inoltre resi disponibili, con compiti organizzativi, alcuni dipendenti dei comuni della Valle Vigezzo e, come sempre, la Protezione Civile dell’Unione dei Comuni coordinata da Mauro Locatelli.

Tutti coloro che dovranno essere vaccinati con la terza dose riceveranno comunicazione con un SMS nei giorni precedenti la data a loro dedicata.