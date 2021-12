Niente Babbo Natale dal cielo a Domodossola

Dopo 34 anni quest'anno a Domodossola non si è svolta nessuna iniziativa legata alla manifestazione “Babbo Natale dal cielo” . A fermarla non è stata l'emergenza Covid, ma i problemi di salute del presidente del para club Valdossola, Alfio Bartolotti, che è stato l'ideatore dell'iniziativa.

“È un grande rammarico – dice Bartolotti – , purtroppo io non ho potuto organizzare nulla. L'argomento è stato discusso in un'assemblea, ma senza il mio apporto non se la sono sentiti di portare avanti l'iniziativa”.

Era stata per tanti anni una delle manifestazioni tra le più attese dai bambini di Domodossola e dal circondario prima del Natale. Richiamava centinaia di persone: bambini delle materne, delle elementari con i loro genitori accorrevano allo stadio Curotti per vedere Babbo Natale che arrivava a bordo dell'elicottero e distribuiva dolci e panettoncini; seguiva il lancio di palloncini. I panettoncini venivano consegnati anche agli ospiti della casa di riposo di Domodossola.