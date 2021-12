A Domobianca365 si brinda al nuovo anno con uno speciale in onda su Vco Azzurra Tv

Un anno che si chiude, un altro che si apre, nella speranza di ritrovare serenità, felicità e di uscire da questo lungo periodo segnato dalla pandemia. Il 31 dicembre è un giorno di festa che Domobianca365 vuole festeggiare con tutti gli amici, gli ospiti e i frequentatori invernali ed estivi e con chi si vorrà sintonizzare questa sera dalle 20.45 su VCO Azzurra TV.

Dalle piste e dalle strutture di Domobianca365 e da tutto il personale arriverà il benvenuto al nuovo anno, malgrado le limitazioni e le difficoltà del momento. Non poteva mancare la classica fiaccolata sulle piste insieme ai maestri di sci, che farà da preludio alle interviste con Paolo Zanghieri, Presidente del Gruppo Altair, Federico Sciagata, Direttore di Domobianca365 e Stefano Pioda, direttore della Scuola Sci. Il tutto inframezzato da interventi musicali tratti dall’evento organizzato nell’agosto scorso alla partenza degli impianti con, fra gli altri, ospiti quali Omar Pedrini, Francesco Baccini, Alberto Fortis ed Enzo Iacchetti.

“Quello che si chiude è un anno che ci ha visto impegnati con grandi sforzi economici e di lavoro per fare grande Domobianca – racconta Federico Sciagata Direttore di Domobianca365 – che abbiamo voluto denominare anche con l’appellativo 365 per farne una stazione capace di attrarre turisti e visitatori tutto l’anno. Un periodo purtroppo segnato ancora dalla pandemia che ha limitato le nostre potenzialità e inciso su alcuni dei progetti che avevamo in essere. Non ci siamo però demoralizzati e anzi abbiamo lavorato ancora più duramente per essere pronti per la stagione invernale. Oggi abbiamo impianti in funzione, piste aperte e tanta sicurezza. Non ci resta che augurare un felice 2022 a tutti i nostri amici nella speranza di poterli rivedere e rincontrare presto a Domobianca365”.

Alla mezzanotte brindisi e auguri con tutto lo staff di Domobianca365, la stazione sciistica di Domodossola che in questi giorni di festa mette a disposizione degli ospiti e degli appassionati due tratti della seggiovia – Motti e Prel – con le piste Prel e Selva Grande, lo skilift Baby e i due tapis roulant – da 100 metri e 40 metri – allestiti sotto la Baita Motti, per lo sci dei più piccoli.

Sempre aperti i tre ristori oltre alla pizzeria allestita all’interno del locali dell’ex Rifugio Lusentino, acquistata dalla proprietà di Domobianca365, e allestite come locale di appoggio al vicino LuseBar, per servire pizze e panini gourmet.

Gli impianti di Domobianca365 sono aperti tutti i giorni dalla 8.30 alle 16.30, il prezzo dello skipass è di 28 euro, acquistabile online o direttamente alla biglietteria di Domobianca. Sul sito domobianca365.it tutte le informazioni e le tariffe scontate e ridotte.