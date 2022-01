Vaccini in età pediatrica, da lunedì 3 gennaio al via preadesioni per l’Open Day dell’Epifania

Al via le preadesioni dalle 10 di lunedì 3 gennaio, sulla piattaforma www.ilpiemontetivaccina.it per l'Open Day dell'Epifania - 6 gennaio 2022 - dedicato alle vaccinazioni anti-Covid per i bambini tra i 5 e gli 11 anni con l’utilizzo del vaccino Pfizer pediatrico.

L’iniziativa è promossa dalla Regione Piemonte. Per partecipare è necessaria la prenotazione sul portale regionale www.ilPiemontetivaccina.it (qui si trovano anche i moduli da portare compilati il giorno della vaccinazione). Possono partecipare i bambini nati tra il 06/01/2010 e il 06/01/2017. L’evento è riservato ai bambini con domicilio sanitario in Piemonte (illimitato o temporaneo), senza fragilità, che non abbiano un appuntamento prima del 16/01/2022 e a cui non sia stata somministrata alcuna dose.