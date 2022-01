Rosario per la Pace al Sacro Monte Calvario

Il gruppo di preghiera di Medjugorje dell'Ossola, aderendo all'appello del Papa di pregare per la pace oggi 26 gennaio, organizza per questo pomeriggio alle 15 alla Grotta di Lourdes del Sacro Monte Calvario la recita del Rosario per la pace. Per chi desidera salire al Sacro Monte a piedi il ritrovo è all'inizio della via Crucis alle 14.30.

Il Papa domenica all'Angelus preoccupato per la situazione pericolosa in Ucraina ha detto: “Seguo con preoccupazione l'aumento delle tensioni che minacciano di infliggere un nuovo colpo alla pace in Ucraina e mettono in discussione la sicurezza nel continente europeo, con ripercussioni ancora più vaste”. Dal Papa quindi l'appello : “Alle persone di buona volontà, perchè elevino preghiere a Dio onnipotente, affinchè ogni azione e iniziativa politica sia al servizio della fratellanza umana, più che di interessi di parte”.