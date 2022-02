Piffero (Cgil) sull'ex Mercatone Uno: "Finalmente una buona notizia"

Michele Piffero della Filcams Cgil esprime soddisfazione per la vicenda dell'ex Mercatone Uno. “Sicuramente una buona notizia per i lavoratori che finalmente potranno tornare a lavorare” sottolinea Piffero, che spiega come giovedì prossimo si terrà un incontro con la proprietà di Mag Moda, società a cui sarà aggiudicato il punto vendita, per iniziare il confronto sindacale volto a definire gli aspetti relativi al passaggio ed in special maniera la conferma del riassorbimento di tutti i lavoratori ex dipendenti del Mercatone Uno. Una vicenda lunga e piena di insidie e problematiche che il sindacato ha saputo gestire senza mai indietreggiare di un passo.

“Da dieci anni ormai stiamo percorrendo questo percorso tortuoso” spiega Piffero. “Prima i contratti di solidarietà, poi la cassa integrazione, seguita dal fallimento, da una nuova cassa, un nuovo fallimento e la naspi” sottolinea Michele Piffero.

“Dieci anni nei quali i lavoratori hanno sempre avuto garantita una continuità salariale e contributiva. Siamo ovviamente soddisfatti del risultato ottenuto e contenti per le lavoratrici ed i lavoratori. Ora, come avvenuto per la riapertura di Gravellona Toce, ci occuperemo delle relazioni sindacali volte a garantire le migliori condizioni lavorative” conclude Piffero.