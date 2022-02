A fine aprile riapre l'ex Mercatone Uno, si chiamerà Mag Moda

Tra la metà e la fine di aprile dovrebbe riaprire i battenti la struttura che per anni ha ospitato il Mercatone Uno di Crevoladossola. Mercoledì pomeriggio il sindaco Giorgio Ferroni e l'assessore Paola Broggio hanno incontrato i vertici della nuova proprietà, la Mag Moda di Civitavecchia. Non più mobili e casalinghi, ma abbigliamento. La nuova azienda, che ha acquisito altri 'ex Mercatone Uno', aprirà il punto vendita crevolese nelle prossime settimane. Sono giornate di lavoro intenso all'interno della grossa struttura chiusa da ormai tre anni.



Alla fine del 2021 i sindacati avevano annunciato ai lavoratori che al Mise era giunta un'offerta per il fallimento della catena di arredamento e casalinghi, ma non si conosceva ancora di cosa si trattasse. Ora con l'inizio dei lavori di allestimento del grosso punto vendita di abbigliamento si iniziano ad avere certezze, anche per gli ex dipendenti e le loro famiglie.



"Siamo soddisfatti che si sia finalmente giunti ad una riapertura. Una buona notizia per i lavoratori e le loro famiglie e una buona notizia anche per Crevoladossola, che vedrà riaprire un'importante attività da troppo tempo chiusa e all'abbandono" il commento del sindaco Ferroni.