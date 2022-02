Cane scivola sul ghiaccio alle pendici del Pizzo Ragno: salvato dai vigili del fuoco

Parte per un giro in montagna con il suo cane ma la passeggiata rischia di finire nel peggiore dei modi. Alla fine però tutto si è risolto bene anche se il giovane ha vissuto momenti di apprensione nel vedere il suo cane terrorizzato, perché bloccato da una lastra di ghiaccio, nei pressi dell’alpe Miucca, alle pendici del Pizzo Ragno e del Pizzo Nona. Il cane era infatti scivolato sul pendio ghiacciato e il suo padrone non è riuscito a raggiungerlo: saggiamente ha allertato i soccorsi.

L’allarme è scattato poco dopo le 11, raccolto dai vigili del fuoco di Domodossola e del distaccamento di Santa Maria Maggiore che hanno subito organizzato le ricerche. La “richiesta di aiuto” del cane è stata raccolta anche da alcuni escursionisti presenti oggi all’alpe Campra, che hanno udito per ore un ripetuto abbaiare proveniente dalla zona del Pizzo Marcio. Grazie ai pompieri, il cane è stato alla fine salvato nel tardo pomeriggio e così ha potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo anche il suo padrone.