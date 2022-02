Il Dormelletto dell'ex Poma per il Piedimulera

Vogogna a Sizzano, Juventus Domo a Cossato e Piedimulera in casa col Dormelletto. Si gira di boa e ricomincia il campionato col girone di ritorno.

Il Piedimulera, liquidato l’Arona, affronta in casa un’altra leader. Quel Dormelletto che naviga al terzo posto e ha in panchina l’ex allenatore Poma. Ma gli ossolani hanno confermato domenica che possono battere chiunque.

Il Vogogna tornato da Briga con una sconfitta immeritata (gol subito a 5 dalla fine) ha però messo in campo un coraggio e una gagliardia degna di nota, doti che non sono da ultima della classe. C’è amarezza, è vero, ma il risultato, anacronisticamente, incoraggia i biancoverdi. I ragazzi di Castelnuovo sanno che è questo lo spirito per riuscire a togliersi dai guai.

La trasferta di Sizzano dirà molto per gli ossolani.

Da Sizzano è uscita male la Juventus Domo, che continua a fare i conti con assenze importanti. E sarà così anche domenica a Cossato, dove il clima sarà difficile. Pratini sta cercando di ricomporre i tasselli di una squadra che deve risalire la classifica. Certo Cossato non è la trasferta ideale ma il calcio è materia lontana dalla logica.

La classifica: Cossato 33; Briga 32; Arona, Omegna, Dormelletto 26; Bianzè, Bellinzago 25, Sparta 24; Piedimulera 23; Vigliano 20; Juventus Domo 16; Chiavazzese 14; Valduggia, Sizzano 13; Santhià 11; Vogogna 9