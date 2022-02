Villa, Fomarco e Ornavassese al cospetto delle prime tre della classe

Momo 33; Feriolo 31; Cannoniese 27; Crevolese, Virtus Villa 26; Sanmartinese 22;Borgolavezzaro 20; Trecate, Ornavassese 19; Varzese 18; Fomarco Pro Ghemme 17; Comignago 16; Agrano 15; Carpignano 14; Oleggio Castello 7.

Questo ‘reciuta’ la classifica di Prima Categoria all’inizio del girone di ritorno. Inizio ghiotto che vede la Virtus Villa ospitare la Cannobiese. Una partita delicata per entrambe. Il Villa ha perso punti rispetto a Momo e Feriolo. Deve necessariamente vincere domenica perché il successo gli permetterà di superare la Cannobiese in classifica. Ma i lacuali hanno fatto più punti fuori casa che sul lago.

Altro scontro tosto sarà Ornavassese-Feriolo. La squadra di Fusè s’è riportata in zone tranquille e sta facendo bene. Il momento no è alle spalle e gli ospiti dovranno stare attenti.

Anche il Fomarco gioca in casa di una delle big del torneo. I ragazzi di Piccinini sono attesi a Momo. Urge cancellare il ko di domenica col Feriolo, ma i novaresi vanno a mille: 10 vittorie, tre pari e 2 sole sconfitte.

La Crevolese aspetta la Sanmartinese, una delle sorprese di quest’annata. Pelfini e soci però possono fare di tutto. La squadra c’è e nonostante qualche inciampo sta facendo bene.

Sulle rive del Diveria va in scena Varzese-Caprignano. L’undici ossolano ha bisogno di punti da mettere in cascina per evitare sorprese. Il Carpignano sta peggio e per Filippini e compagni urgono i 3 punti.