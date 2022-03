Inverno anomalo, secondo Meteo Svizzera mai una stagione così dal 1864

Siamo alle battute finali per l'inverno meteorologico e la stagione invernale non si é ancora vista. A testimonianza autorevole ecco i dati di Meteo Svizzera: dal 1864, anno di inizio della raccolta dei loro dati, non si è mai verificato un inverno così!



Precipitazioni inferiori alla metà prevista. Temperatura media superiore di 1,8 gradi superiore alla media del periodo 1991-2020. Al sud delle Alpi una stagione così mite e asciutta non si era mai verificata. Essendo oramai a fine febbraio si può affermare che mancherà circa il 22% delle precipitazioni normalmente attese.

I dati di Meteo Svizzera ci permettono di sapere che, sempre al sud delle Alpi, l'inverno più mite resta quello 2006/07 che però ebbe precipitazioni più abbondanti del normale. L'inverno più ricco di precipitazioni è stato il 2013/14 con una temperatura di circa 1 grado superiore alla norma.



Questa stagione invernale (dicembre gennaio febbraio) è stata caratterizzata da aria molto mite in quota che ha comportato temperature gradevoli in montagna con frequenti sfondamenti favonici che hanno elevato le temperature anche alle basse quote.