Da lunedì il Piemonte sarà di nuovo in Zona Bianca

Da lunedì la nostra regione tornerà in Zona Bianca. Lo aveva comunicato nei giorni scorsi l'amministrazione regionale dopo il pre report del Ministero della salute visti i dati in netto miglioramento.

Cosa cambia dalla zona gialla a quella bianca? Sostanzialmente nulla. Ormai i colori delle regioni in questa pandemia servono più che altro a tenere sotto controllo i dati dei ricoveri nei reparti ospedalieri.

Per entrare in zona bianca le terapie intensive devono essere occupate sotto al 10%, gli altri reparti sotto al 15%.