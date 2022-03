Pieve Vergonte si mobilita per ospitare famiglie ucraine

‘‘Stiamo cercando sistemazione per famiglie ucraine che stanno arrivando dall'Ucraina. Un po’ li sistemeremo a casa di privati e un po’ nelle strutture del Comune. In attesa che però si attivino le utenze li abbiamo messi in albergo provvisoriamente. Al momento abbiamo ricevuto due nuclei familiari, altre due famiglie sono in arrivo’’. Lo dice il sindaco Maria Grazia Medali.

Anche Pieve Vergonte si mobilita per aiutare i profughi ucraini che stanno scappando dalla guerra scatenata da Putin e dal Cremlino.