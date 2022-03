Re si prepara ad accogliere 75 profughi ucraini che saranno ospitati nella Rsa Cuore Immacolato di Maria. Saranno in prevalenza donne e bambini le persone che giungeranno nel comune vigezzino, in arrivo dalle zone colpite dalla guerra.

"I Silenzioni Operai della Croce di Re –commenta il sindaco Massimo Patritti – hanno dato la possibilità di accogliere 75 persone di nazionalità ucraina presso la Rsa. Verranno alloggiate nel locali del 7° e 8° piano della struttura con allestimento di camere, sala da pranzo e aree relax per i bambini. Il tutto predisposto in spazi autonomi e percorsi riservati per la sicurezza sanitaria".

Le associazioni ed il Comune - insieme agli operatori della Rsa - si stanno già operando per l'organizzazione e l'accoglienza ma lanciano un appello : «Chiediamo – prosegue il primo cittadino – l'aiuto di tutti al fine di offrire una dignitosa accoglienza a quanti arriveranno con il dolore di chi ha dovuto lasciare tutto e tutti».

In particolare si ricercano persone disponibili alla preparazione degli spazi (telefonare al numero 349.1811753, Mauro), alla pulizia degli ambienti e alla preparazione dei letti (telefonare al numero 329.7911835, Pina). È inoltre necessario il seguente materiale: piatti, bicchieri, tazze, posate, asciugamani e giochi per bambini: questo materiale dovrà essere consegnato alla Pro Loco di Re (375.6688984, Pia).

Intanto è arrivata anche l'ufficialità sull'apertura di Casa Letizia a Domo. Saranno 25 i posti disponibili, al momento però saranno 7 tra donne e bambini ad essere ospitati. In Ossola ci saranno strutture amche a Macungaga, Formazza, Malesco, Bognanco e Villadossola.