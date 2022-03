Le donne ucraine domesi lanciano un appello per il loro popolo

Si moltiplicano con il passare dei giorni le iniziativa a favore della Ucraina, colpita dalla guerra. Accanto a raccolte di beni di prima necessità e medicinali organizzate da enti e associazioni, fioriscono anche iniziative organizzate direttamente dalla cittadinanza. Come quelle promosse dagli stessi ucraini che da tempo abitano in Ossola.

Come quella lanciata da Natalia, che abita a Domodossola, che si è attivata insieme all’amica Vittoria. "I nostri soldati e le nostre famiglie, con bambini e donne, stanno valorosamente resistendo all’invasore russo – spiega Natalia – ma stanno pagando un prezzo altissimo: mancano medicine, vestiti, sacchi a pelo, cibo, pannolini e tutto quanto serve non solo per resistere ma anche per sopravvivere. Aiutateci donandoci quanto ci serve: lo spediremo ai nostri familiari, ai nostri bambini e ai nostri eroi in Ucraina. Grazie davvero di cuore”.

Per informazioni: 391.1832436 (Vittoria); 388.0563334 (Natalia).