Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il cronoprogramma per l'allentamento delle misure anti Covid da aprile, dopo la fine dello stato di emergenza.

Dal primo maggio termina l'obbligo del Green pass. Il decreto approvato dal governo prevede che ogni obbligo scada il prossimo 30 aprile. Sia per le attività per cui è previsto il green pass base, sia per quelle per cui è previsto il certificato verde rafforzato. L'unica eccezione riguarda le Rsa e le visite ai ricoverati in ospedale, che potranno essere effettuate esclusivamente se in possesso del super green pass fino alla fine dell'anno.

L'attuale regolamentazione sulle mascherine, obbligatorie in tutti i luoghi al chiuso (compreso a scuola), resterà in vigore fino al 30 aprile. Decade la quarantena da contatto (l'obbligo di isolamento resta solo per i contagiati) così come il limite alle capienze nelle strutture.

Secondo quanto confermato dal Consiglio dei ministri, tutti i lavoratori over 50 potranno non avere il Green pass rafforzato: fino al 30 aprile andrà bene anche la forma base del pass sanitario. Niente più sospensione da lavoro per i non vaccinati dunque tranne che per una fascia che il governo ritiene ancora tra le più a rischio in assoluto e cioè quella dei sanitari e lavoratori delle Rsa. A dire addio all’obbligo di pass rafforzato a lavoro anche quindi il mondo della scuola, il comparto sicurezza e le forze dell’ordine. Sempre per i sanitari sarà previsto un prolungamento dell’obbligo vaccinale fino al 31 dicembre.

Da aprile stop al pass sui bus, resta mascherina

Sempre dal primo aprile non sarà più richiesto il Green pass sui bus e in generale sui mezzi di trasporto pubblico locale, mentre continuerà a vigere l'obbligo di indossare la mascherina.

Da 1 aprile stop Super Green pass stranieri in ristoranti

Il Cdm ha inoltre stabilito lo stop al Super Green pass per gli stranieri nei ristoranti dal primo aprile.

Quarantene e Dad

Il decreto sancisce ufficialmente il superamento delle quarantene per contatto. Già superate per la popolazione vaccinata, ora saranno superate anche per i non vaccinati. Dovrà rimanere in isolamento solto chi è positivo al virus. Una decisione che avrà forte impatto anche nelle scuole, dove a questo punto diventerà molto più basso il numero degli studenti costretti a fare lezione in Dad.

Da aprile decade limite di capienza ovunque, stadi al 100%

Decade ovunque dal primo aprile il limite alle capienze nelle strutture. Negli stadi, quindi la capienza torna al 100%.

Vaccino

Resta in vigore fino a fine anno l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e delle Rsa.