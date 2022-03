Domodossola, inaugurato il defibrillatore donato dal Civico Corpo Musicale

Inaugurato la sera del 16 marzo il defibrillatore nell'area esterna alla sede del Civico Corpo Musicale di Domodossola, in via Rosmini. Si tratta di uno strumento donato dal Civico corpo musicale, costato 2600 euro, che sarà a disposizione non solo dei componenti della banda ma anche, vista la posizione strategica, della popolazione.

L'area dove è stato posato lo strumento è nei pressi della biblioteca, delle scuole, della palestra comunale. Alla cerimonia sono intervenuti il presidente della banda Claudio Giannoni, il sindaco Lucio Pizzi, il parroco don Vincenzo Barone e il consigliere della banda, Simone Spanò. Durante la cerimonia il presidente della banda ha consegnato al sindaco e al parroco una targa in segno di riconoscenza per la loro vicinanza alle attività della banda.

«È un regalo che facciamo alla popolazione -ha detto Giannoni- per dimostrare l'attaccamento della banda alla città. È in un'area molto frequentata e la fruizione aumenterà ancora al termine dei lavori di via Rosmini». Il presidente del Civico Corpo Musicale ha già preso i contatti con la Croce Rosse per far seguire ai componenti della banda il corso per l'uso del defibrillatore.