Un lupo attacca e uccide un animale in pieno giorno sotto gli occhi dell'allevatrice

Mondelli, lupo aggressivo in pieno giorno. Lo sconcertante episodio si è verificato nei pressi di una tenuta agricola dove nel prato antistante pascolavano, bovini, capre e pecore della signora Anna Bogo.



Ad un tratto ecco il lupo che si avventa su una capra e la uccide nonostante la presenza della signora e le sue urla disperate. "Episodio drammatico e sconvolgente!".

In Valle Anzasca gli episodi segnalati si stanno moltiplicando un po’ su tutto il territorio, creando apprensione. Il sindaco di Ceppo Morelli, Giovanni Consagra riferisce che chiederà una riunione dedicata alla problematica che oramai sta diventando anche un problema di sicurezza. Qui, nei piccoli paesi, i bambini giocavano ancora nelle vie e piazze dei piccoli borghi, ma ora tutto va riconsiderato.

Il progetto Wolf Alps non potrà più solo considerare la sola protezione del predatore. Nuove linee guida per la prevenzione degli attacchi al bestiame saranno sviluppate nelle zone dove i lupi stanno facendo la loro ricomparsa e dove le tecniche di allevamento sono differenti rispetto al contesto alpino.

Nei giorni scorsi in tarda serata due lupi sono stati osservati anche a Pestarena, in centro paese, nei pressi dei bidoni dei rifiuti, altre segnalazioni non mancano in altre località anzschine. Il lupo è tornato, il lupo è protetto ma chi garantisce sicurezza, controllo alla società civile?